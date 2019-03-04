Истребители НАТО проведут полеты в небе над Эстонией
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Истребители ВВС Германии Eurofighter продолжат тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии на следующей неделе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ERR.
Полеты будут проходить на высоте не менее 152 метров и вдали от населенных пунктов.
По решению Североатлантического совета, воздушные силы стран НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда Балтийские страны вступили в НАТО.
Члены НАТО выделяют для проведения учений и тренировок, в том числе полетов на низкой высоте, часть своего воздушного пространства. Полеты проходят с согласия Летного департамента и Аэронавигационной службы Эстонии.
Напомним, истребители ВВС Германии Eurofighter совершали тренировочные полеты\ на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии.