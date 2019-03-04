Винищувачі НАТО проведуть польоти в небі над Естонією
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Винищувачі ВПС Німеччини Eurofighter продовжать тренувальні польоти на низькій висоті в повітряному просторі Естонії наступного тижня. Про це УНН повідомляє з посиланням на ERR.
Польоти будуть проходити на висоті не менше 152 метрів і далеко від населених пунктів.
За рішенням Північноатлантичної ради, повітряні сили країн НАТО в порядку ротації охороняють повітряний простір Естонії, Латвії і Литви з 29 березня 2004 року, коли Балтійські країни вступили в НАТО.
Члени НАТО виділяють для проведення навчань і тренувань, в тому числі польотів на низькій висоті, частину свого повітряного простору. Польоти проходять за згодою Льотного департаменту і Аеронавігаційної служби Естонії.
Нагадаємо, винищувачі ВПС Німеччини Eurofighter здійснювали тренувальні польоти \ на низькій висоті в повітряному просторі Естонії.