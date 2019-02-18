Винищувачі НАТО тренуються в небі над Естонією

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Цього тижня по робочих днях винищувачі ВПС Німеччини Eurofighter будуть здійснювати тренувальні польоти на низькій висоті в повітряному просторі Естонії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ERR.