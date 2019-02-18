Винищувачі НАТО тренуються в небі над Естонією
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Цього тижня по робочих днях винищувачі ВПС Німеччини Eurofighter будуть здійснювати тренувальні польоти на низькій висоті в повітряному просторі Естонії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ERR.
Польоти будуть проходити на висоті не менше 152 метрів і, як обіцяють військові, далеко від населених пунктів.
З кінця серпня винищувачі ВПС Німеччини охороняють небо над країнами Балтії. Вони базуються на авіабазі в Емарі.
За рішенням Північноатлантичної ради, повітряні сили країн НАТО в порядку ротації охороняють повітряний простір Естонії, Латвії і Литви з 29 березня 2004 року, коли Балтійські країни вступили в НАТО. На саміті в Чикаго в 2012 році місія була продовжена на невизначений термін.
Другий авіазагін, який бере участь у місії, дислокований на авіабазі в Шяуляє.
Нагадаємо, російський винищувач наблизився до морських кордонів Латвії.