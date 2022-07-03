Он повсюду: микропластик в океанах, воздухе и организме человека - исследование

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КИЕВ. 3 июля. УНН. От океанских глубин до горных вершин люди засорили планету крошечными обломками пластика. Мы даже впитали этот микропластик в наши тела — с неопределенными последствиями. Миллионы тонн производимого ежегодно пластика, в основном из ископаемого топлива, попадают в окружающую среду и разлагаются на более мелкие кусочки. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

В настоящее время научные исследования все чаще обнаруживают микропластик в некоторых человеческих органах, включая легкие, селезенку, почки и даже плаценту, сказал научный сотрудник Лаборатории микробной океанографии во Франции Жан-Франсуа Гильоне AFP.

"Мы знаем, что в воздухе есть микропластик, мы знаем, что он везде вокруг нас", - сказала Лаура Садофски из Медицинской школы Халл-Йорк в Великобритании.

Ее команда обнаружила полипропилен и ПЭТ (полиэтилентерефталат) в легочной ткани, идентифицируя волокна из синтетических тканей.

"Неожиданностью для нас стало то, как он глубоко проник в легкие, и размер этих частиц", — добавила она.

В марте другое исследование сообщило о первых следах ПЭТ, обнаруженных в крови.

Учитывая небольшую выборку добровольцев, некоторые ученые говорят, что делать выводы еще рано, но есть опасения, что если пластик попадет в кровоток, он может попасть во все органы.

В 2021 году исследователи обнаружили микропластик как в ткани плаценты матери, так и плода, выразив большую обеспокоенность возможными последствиями для развития плода.

Одна из гипотез в том, что микропластик может быть причиной определенных синдромов, ослабляющих здоровье человека.

Хотя ученые недавно обнаружили их присутствие в организме, вполне вероятно, что люди ели, пили и дышали пластиком на протяжении многих лет.

В 2019 году в отчете экологической благотворительной организации WWF было подсчитано, что люди проглатывают и вдыхают до пяти граммов пластика в неделю — этого достаточно, чтобы сделать кредитную карту.

Хотя исследование здоровья людей еще предстоит провести, токсичность у некоторых животных усиливает опасения.

"Мелкий микропластик, невидимый невооруженным глазом, оказывает губительное влияние на всех животных, которых мы изучали в морской среде или на суше", - говорят исследователи.

Многие химические вещества, содержащиеся в этих материалах, включая красители, стабилизаторы, антипирены, могут влиять на рост, обмен веществ, уровень сахара в крови, кровяное давление и даже на репродуктивную функцию.

Хотя последствия пластика для здоровья неизвестны, ученым известно о влиянии загрязнения воздуха внутри и снаружи помещений, которое, по оценкам экспертов Комиссии Lancet по загрязнению и здоровью, привело к ранней смерти 6,7 миллиона человек в 2019 году. 

В 2019 году было использовано около 460 миллионов тонн пластика, что вдвое больше чем 20 лет назад. Меньше 10 процентов было переработано.

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, к 2060 году ежегодное производство пластмасс на основе ископаемого топлива превысит 1,2 миллиарда тонн, а объем отходов превысит один миллиард тонн.

"Люди не могут перестать дышать, поэтому даже если вы измените свои привычки в еде, вы все равно будете их вдыхать, — сказал Жан-Франсуа Гильоне. — Он повсюду".

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