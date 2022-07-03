Он повсюду: микропластик в океанах, воздухе и организме человека - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. От океанских глубин до горных вершин люди засорили планету крошечными обломками пластика. Мы даже впитали этот микропластик в наши тела — с неопределенными последствиями. Миллионы тонн производимого ежегодно пластика, в основном из ископаемого топлива, попадают в окружающую среду и разлагаются на более мелкие кусочки. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
В настоящее время научные исследования все чаще обнаруживают микропластик в некоторых человеческих органах, включая легкие, селезенку, почки и даже плаценту, сказал научный сотрудник Лаборатории микробной океанографии во Франции Жан-Франсуа Гильоне AFP.
"Мы знаем, что в воздухе есть микропластик, мы знаем, что он везде вокруг нас", - сказала Лаура Садофски из Медицинской школы Халл-Йорк в Великобритании.
Ее команда обнаружила полипропилен и ПЭТ (полиэтилентерефталат) в легочной ткани, идентифицируя волокна из синтетических тканей.
"Неожиданностью для нас стало то, как он глубоко проник в легкие, и размер этих частиц", — добавила она.
В марте другое исследование сообщило о первых следах ПЭТ, обнаруженных в крови.
Учитывая небольшую выборку добровольцев, некоторые ученые говорят, что делать выводы еще рано, но есть опасения, что если пластик попадет в кровоток, он может попасть во все органы.
В 2021 году исследователи обнаружили микропластик как в ткани плаценты матери, так и плода, выразив большую обеспокоенность возможными последствиями для развития плода.
Одна из гипотез в том, что микропластик может быть причиной определенных синдромов, ослабляющих здоровье человека.
Хотя ученые недавно обнаружили их присутствие в организме, вполне вероятно, что люди ели, пили и дышали пластиком на протяжении многих лет.
В 2019 году в отчете экологической благотворительной организации WWF было подсчитано, что люди проглатывают и вдыхают до пяти граммов пластика в неделю — этого достаточно, чтобы сделать кредитную карту.
Хотя исследование здоровья людей еще предстоит провести, токсичность у некоторых животных усиливает опасения.
"Мелкий микропластик, невидимый невооруженным глазом, оказывает губительное влияние на всех животных, которых мы изучали в морской среде или на суше", - говорят исследователи.
Многие химические вещества, содержащиеся в этих материалах, включая красители, стабилизаторы, антипирены, могут влиять на рост, обмен веществ, уровень сахара в крови, кровяное давление и даже на репродуктивную функцию.
Хотя последствия пластика для здоровья неизвестны, ученым известно о влиянии загрязнения воздуха внутри и снаружи помещений, которое, по оценкам экспертов Комиссии Lancet по загрязнению и здоровью, привело к ранней смерти 6,7 миллиона человек в 2019 году.
В 2019 году было использовано около 460 миллионов тонн пластика, что вдвое больше чем 20 лет назад. Меньше 10 процентов было переработано.
Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, к 2060 году ежегодное производство пластмасс на основе ископаемого топлива превысит 1,2 миллиарда тонн, а объем отходов превысит один миллиард тонн.
"Люди не могут перестать дышать, поэтому даже если вы измените свои привычки в еде, вы все равно будете их вдыхать, — сказал Жан-Франсуа Гильоне. — Он повсюду".