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Він повсюди: мікропластик в океанах, повітрі та організмі людини - дослідження

Він повсюди: мікропластик в океанах, повітрі та організмі людини - дослідження

Київ • УНН

 • 251226 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Від океанських глибин до гірських вершин люди засмітили планету крихітними уламками пластику. Ми навіть увібрали цей мікропластик у наші тіла — з невизначеними наслідками. Мільйони тонн пластику, що виробляється щороку, в основному з викопного палива, потрапляють у навколишнє середовище і розкладаються на дрібніші шматочки. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Нині наукові дослідження дедалі частіше виявляють мікропластик у деяких людських органах, включаючи легені, селезінку, нирки та навіть плаценту, сказав науковий співробітник Лабораторії мікробної океанографії у Франції Жан-Франсуа Гільйоне AFP.

"Ми знаємо, що в повітрі є мікропластик, ми знаємо, що він скрізь навколо нас", - сказала Лаура Садофскі з Медичної школи Халл-Йорк у Великій Британії.

Її команда виявила поліпропілен та ПЕТ (поліетилентерефталат) у легеневій тканині, ідентифікуючи волокна із синтетичних тканин.

"Несподіванкою для нас стало те, як він глибоко проник у легені, і розмір цих частинок", — додала вона.

У березні інше дослідження повідомило про перші сліди ПЕТ, виявлені в крові.

Враховуючи невелику вибірку добровольців, деякі вчені кажуть, що робити висновки ще рано, але є побоювання, що якщо пластик потрапить у кровообіг, він може потрапити до всіх органів.

У 2021 році дослідники виявили мікропластик як у тканині плаценти матері, так і плода, висловивши велике занепокоєння можливими наслідками для розвитку плоду.

Одна з гіпотез у тому, що мікропластик може бути причиною певних синдромів, які послаблюють здоров'я людини.

Хоча вчені нещодавно виявили їхню присутність в організмі, цілком імовірно, що люди їли, пили та дихали пластиком протягом багатьох років.

У 2019 році в звіті екологічної благодійної організації WWF було підраховано, що люди проковтують та вдихають до п'яти грамів пластику на тиждень — цього достатньо, щоб зробити кредитну картку.

Хоча дослідження здоров'я людей ще потрібно провести, токсичність у деяких тварин посилює побоювання.

"Дрібний мікропластик, невидимий неозброєним оком, має згубний вплив на всіх тварин, яких ми вивчали в морському середовищі або на суші", - кажуть дослідники.

Багато хімічних речовин, що містяться в цих матеріалах, включаючи барвники, стабілізатори, антипірени, можуть впливати на ріст, обмін речовин, рівень цукру в крові, кров'яний тиск і навіть на репродуктивну функцію.

Хоча наслідки пластику для здоров'я невідомі, вченим відомо про вплив забруднення повітря всередині та зовні приміщень, яке, за оцінками експертів Комісії Lancet із забруднення та здоров'я, призвело до ранньої смерті 6,7 мільйона людей у ​​2019 році.

У 2019 році було використано близько 460 мільйонів тонн пластику, що вдвічі більше ніж 20 років тому. Менш 10 відсотків було перероблено.

Згідно з даними Організації економічного співробітництва та розвитку, до 2060 року щорічне виробництво пластмас на основі викопного палива перевищить 1,2 мільярда тонн, а обсяг відходів перевищить один мільярд тонн.

"Люди не можуть перестати дихати, тому навіть якщо ви зміните свої звички в їжі, ви все одно будете їх вдихати, — сказав Жан-Франсуа Гільйоне . — Він повсюди".

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