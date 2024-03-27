Вымогал 500 тыс. гривен за асфальтирование дороги: на попытке незаконного обогащения задержан чиновник столичного КП ДЭУ

Будут судить заместителя руководителя КП ДЭУ в Киеве, - согласно информации следствия, фигурант в разговоре с жительницей Киева утверждал, что проведет асфальтирование дороги, но без официального договора за 500 000 гривен в свой "собственный карман". Об этом говорится в заметке пресс-службы органов прокуратуры Киева, передает УНН.

Вымогал полмиллиона гривен за асфальтирование дороги - будут судить заместителя руководителя ДЭУ Соломенского района - говорится в сообщении.

Детали

Как передает киевская прокуратура, заместитель руководителя КП "ДЭУ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Соломенского района" г. Киева требовал у киевлянки 500 тыс. гривен за асфальтирование дороги возле частного дома, который она планировала приобрести. Киева требовал у киевлянки 500 тыс. гривен за асфальтирование дороги возле частного дома, который она планировала приобрести.

Чиновник сообщил, что может организовать проведение таких работ работниками коммунального предприятия, однако ей выгоднее будет заплатить деньги ему, чем заключать официальный договор на проведение работ. Асфальтирование дороги после проведенных замеров он оценил в 500 000 гривен - говорится в заметке органов столичной прокуратуры.

Согласно информации следствия, фигурант получил "аванс" в 2 тыс. долл. США за выполнение подготовительных работ по асфальтированию подъездной дороги, затем, через неделю, - получил от женщины еще 425 тыс. гривен.

Во время контроля за совершением преступления чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним,

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