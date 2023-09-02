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В Харькове разоблачили мошеннический call-центр

В Харькове разоблачили мошеннический call-центр

Киев • УНН

 • 555364 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Харьковские полицейские разоблачили группу мошенников, которая в условиях войны выманивала деньги у людей, звоня от имени службы безопасности банка, сообщает областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Известно, что мошенники звонили людям от имени службы безопасности банка и сообщали о подозрительных транзакциях по их счетам. Они убеждали потерпевших, что для предотвращения мошенничества необходимо перевести средства на подконтрольные мошенникам счета. Для этого они использовали манипулятивные техники и заранее подготовленные «речи».

Мошеннический call-центр находился в офисном здании в Харькове. В нем работало около 50 сотрудников. Также в месте базирования call-центра правоохранители провели обыски и обнаружили там более 50 единиц техники.

Следователи устанавливают организаторов мошеннической схемы. Они также решают вопрос о назначении судебных экспертиз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре Киева разоблачен крупный мошеннический call-центр. Третий за месяц

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