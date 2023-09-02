В Харькове разоблачили мошеннический call-центр

Детали

Известно, что мошенники звонили людям от имени службы безопасности банка и сообщали о подозрительных транзакциях по их счетам. Они убеждали потерпевших, что для предотвращения мошенничества необходимо перевести средства на подконтрольные мошенникам счета. Для этого они использовали манипулятивные техники и заранее подготовленные «речи».

Мошеннический call-центр находился в офисном здании в Харькове. В нем работало около 50 сотрудников. Также в месте базирования call-центра правоохранители провели обыски и обнаружили там более 50 единиц техники.

Следователи устанавливают организаторов мошеннической схемы. Они также решают вопрос о назначении судебных экспертиз.

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