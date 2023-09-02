У Харкові викрили шахрайський call-центр 

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Відомо, що шахраї дзвонили людям від імені служби безпеки банку і повідомляли про підозрілі транзакції за їхніми рахунками. Вони переконували потерпілих, що для запобігання шахрайству необхідно переказати кошти на підконтрольні шахраям рахунки. Для цього вони використовували маніпулятивні техніки і заздалегідь підготовлені «промови».

Шахрайський call-центр знаходився в офісній будівлі в Харкові. У ньому працювало близько 50 співробітників. Також у місці базування call-центру правоохоронці провели обшуки і виявили там понад 50 одиниць техніки.

Слідчі встановлюють організаторів шахрайської схеми. Вони також вирішують питання про призначення судових експертиз.

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