Вильнюс с июля вводит туристический сбор

“Сбор будут взимать с пользующихся услугами размещения гостей города за использование принадлежащей самоуправлению города Вильнюса общественной инфраструктуры для туризма и отдыха”, — говорится в сообщении.

Сбор подлежит уплате всеми гостями столицы, пользующимися услугами размещения.

Туристический сбор взимается круглый год. Он не входит в стоимость комнаты. Предприятие, предоставляющее услуги размещения, обязано включить сбор в счет как новую услугу, вынося его в отдельную строку.

Сбор не будет взиматься с больных, услуги по медицинской реабилитации которых оплачиваются за счет средств бюджета Фонда обязательного страхования здоровья, а также лиц до 18 лет и учеников более старшего возраста при предъявлении ученического удостоверения. Туристический сбор не будут оплачивать люди с ограниченными возможностями, которым установлен уровень трудоспособности от 0 до 40%, лица, заключившие договор долгосрочной аренды (сроком на 1 мес. или более), а также группы лиц, снимающих не менее десяти комнат (эта льгота действительна только до 1 января 2019 года).

Как сообщал УНН, украинцы смогут ездить поездом из Киева в Вильнюс и Ригу.