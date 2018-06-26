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Вильнюс с июля вводит туристический сбор

Вильнюс с июля вводит туристический сбор

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июня. УНН. С 1 июля 2018 года в Вильнюсе будет взиматься туристический сбор в размере 1 евро за ночь с одного человека. Об этом сообщает Vilnius-Tourism, передает УНН.

“Сбор будут взимать с пользующихся услугами размещения гостей города за использование принадлежащей самоуправлению города Вильнюса общественной инфраструктуры для туризма и отдыха”, — говорится в сообщении.

Сбор подлежит уплате всеми гостями столицы, пользующимися услугами размещения.

Туристический сбор взимается круглый год. Он не входит в стоимость комнаты. Предприятие, предоставляющее услуги размещения, обязано включить сбор в счет как новую услугу, вынося его в отдельную строку.

Сбор не будет взиматься с больных, услуги по медицинской реабилитации которых оплачиваются за счет средств бюджета Фонда обязательного страхования здоровья, а также лиц до 18 лет и учеников более старшего возраста при предъявлении ученического удостоверения. Туристический сбор не будут оплачивать люди с ограниченными возможностями, которым установлен уровень трудоспособности от 0 до 40%, лица, заключившие договор долгосрочной аренды (сроком на 1 мес. или более), а также группы лиц, снимающих не менее десяти комнат (эта льгота действительна только до 1 января 2019 года).

Как сообщал УНН, украинцы смогут ездить поездом из Киева в Вильнюс и Ригу.

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