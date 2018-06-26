Вільнюс з липня вводить туристичний збір
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. З 1 липня 2018 року в Вільнюсі буде стягуватися туристичний збір у сумі 1 євро за ніч з однієї людини. Про це повідомляє Vilnius-Tourism, передає УНН.
"Збір стягуватимуть з гостей міста, які користуються послугами розміщення, за використання громадської інфраструктури, яка належить самоврядуванню міста Вільнюса, для туризму і відпочинку", - йдеться в повідомленні.
Збір підлягає сплаті всіма гостями столиці, які користуються послугами розміщення.
Туристичний збір стягується цілий рік. Він не входить у вартість кімнати. Підприємство, яке надає послуги розміщення, зобов'язане включити збір в рахунок як нову послугу, виносячи його в окремий рядок.
Збір не стягуватиметься з хворих, послуги з медичної реабілітації яких оплачуються за рахунок коштів бюджету Фонду обов'язкового страхування здоров'я, а також осіб до 18 років і учнів більш старшого віку при пред'явленні учнівського посвідчення. Туристичний збір не оплачуватимуть люди з обмеженими можливостями, яким встановлено рівень працездатності від 0 до 40%, особи, які уклали договір довгострокової оренди (строком на 1 міс. або більше), а також групи осіб, що знімають не менше десяти кімнат (ця пільга діє тільки до 1 січня 2019 року).
Як повідомляв УНН, українці зможуть їздити поїздом з Києва до Вільнюса і Риги.