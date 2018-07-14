Уилл Смит назвал футболиста Неймара суперактером

“Я очень много времени провел в Бразилии, мне очень нравится бразильская сборная. У нас особые отношения с Неймаром. Мы были в одном городе и пытались раз десять встретиться, но не получалось. Он мой любимый игрок, мое сердце принадлежит бразильцам. Я очень давно работаю актером. Неймар — суперактер, поверьте мне”, — отметил Смит.

Примечательно, что Неймар в рамках Мундиаля-2018 забил 2 гола, отдал 2 голевые передачи и отметился частым времяпрепровождения на газоне после нарушения правил на нем.

Добавим также, актер Смит вместе с Ники Джемом и Эрой Истрефи выполнит гимн чемпионата мира “Live It Up” на церемонии закрытия турнира, которая состоится перед финальным матчем.