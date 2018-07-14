Уилл Смит назвал футболиста Неймара суперактером
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Известный американский актер, продюсер, режиссер, хип-хоп исполнитель Уилл Смит поделился впечатлениями от выступлений звездного нападающего сборной Бразилии Неймара на чемпионате мира-2018, передает УНН со ссылкой на ресурс “Р-Спорт”.
“Я очень много времени провел в Бразилии, мне очень нравится бразильская сборная. У нас особые отношения с Неймаром. Мы были в одном городе и пытались раз десять встретиться, но не получалось. Он мой любимый игрок, мое сердце принадлежит бразильцам. Я очень давно работаю актером. Неймар — суперактер, поверьте мне”, — отметил Смит.
Примечательно, что Неймар в рамках Мундиаля-2018 забил 2 гола, отдал 2 голевые передачи и отметился частым времяпрепровождения на газоне после нарушения правил на нем.
Добавим также, актер Смит вместе с Ники Джемом и Эрой Истрефи выполнит гимн чемпионата мира “Live It Up” на церемонии закрытия турнира, которая состоится перед финальным матчем.