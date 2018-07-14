Вілл Сміт назвав футболіста Неймара суперактором
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Відомий американський актор, продюсер, режисер, хіп-хоп виконавець Вілл Сміт поділився враженнями від виступів зіркового нападника збірної Бразилії Неймара на чемпіонаті світу-2018, передає УНН з посиланням на ресурс “Р-спорт”.
“Я дуже багато часу провів в Бразилії, мені дуже подобається бразильська збірна. У нас особливі відносини з Неймаром. Ми були в одному місті і намагалися раз десять зустрітися, але не виходило. Він мій улюблений гравець, моє серце належить бразильцям. Я дуже давно працюю актором. Неймар — суперактор, повірте мені”, — відзначив Сміт.
Примітно, що Неймар в рамках Мундіалю-2018 забив 2 голи, віддав 2 гольові передачі та відзначився частим проводження часу на газоні після порушень правил на ньому.
Додамо також, актор Сміт разом з Нікі Джемом і Ерою Істрефі виконає гімн чемпіонату світу “Live It Up” на церемонії закриття турніру, яка відбудеться перед фінальним матчем.