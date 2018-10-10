Вилкул борется с терминами "сексуальная ориентация" и "гендерное равенство" в законодательстве
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В парламенте зарегистрирован проект закона 9183 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты общественной морали и традиционных семейных ценностей, со ссылкой на сайт ВРУ передает УНН.
Как отмечается в пояснительной записке, целью законопроекта является усиление защиты общественной морали, охраны семьи и традиционных для Украины семейных ценностей, усиление социальной защиты семьи и детей.
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Так, автор документа нардеп Александр Вилкул, предлагает внести изменения в: Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Семейный кодекс Украины, Законы Украины: "О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине", "О телевидении и радиовещании", "Об издательском деле", "О защите общественной морали", и другие, предусматривающие:
- замена (изъятия) терминов "сексуальная ориентация", "гендерная идентичность", "гендерное равенство" и "гендерно-правовая экспертиза", а также подобных, как таких, которые несут исключительно идеологическую и антинаучную нагрузки в законодательных актах Украины, на соответствующие термины "равенство прав и возможностей женщин и мужчин", "правовая экспертиза обеспечения равенства прав и возможностей женщин и мужчин", "культуры обеспечения равенства прав и возможностей женщин и мужчин" соответственно;
- запрещается и криминализуется производство и распространение продукции, пропагандирующей однополые отношения;
- криминализуется пропаганда однополых сексуальных отношений, что может негативно повлиять на физическое и психическое здоровье, нравственное и духовное развитие ребенка - вводится административная ответственность и уголовная ответственность в случае повторного нарушения.
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Добавим, что также часть изменений в некоторые законодательные акты Украины, предложенных нардепом, касается также помощи при рождении ребенка, питания детей в государственных и коммунальных учебных заведениях и другое.
Напомним, Верховная Рада приняла закон по обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин во время службы в армии.