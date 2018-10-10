Вілкул бореться з термінами "сексуальна орієнтація" та "ґендерна рівність" у законодавстві

Як зазначається у пояснювальній записці, метою законопроекту є посилення захисту суспільної моралі, охорони сім’ї та традиційних для України сімейних цінностей, посилення соціального захисту сім’ї та дітей.

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Так, автор документу нардеп Олександр Вілкул, пропонує внести зміни до: Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Сімейного кодексу України, Законів України: "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про видавничу справу", "Про захист суспільної моралі", та інших, якими передбачено:

- заміна (вилучення) термінів "сексуальна орієнтація", "ґендерна ідентичність", "ґендерна рівність" та "ґендерно-правова експертиза", а також подібних, як таких, що несуть виключно ідеологічне та антинаукове навантаження у законодавчих актах України, на відповідні терміни "рівність прав та можливостей жінок і чоловіків", "правова експертиза забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків", "культури забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків" відповідно;

- забороняється і криміналізується виробництво і поширення продукції, яка пропагує одностатеві стосунки;

- криміналізується пропаганда одностатевих сексуальних відносин, що може негативно вплинути на фізичне і психічне здоров'я, моральний та духовний розвиток дитини - вводиться адміністративна відповідальність і кримінальна відповідальність у разі повторного порушення.

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Додамо, що також частина змін до деяких законодавчих актів України, запропонованих нардепом, стосується також допомоги при народженні дитини, харчування дітей у державних та комунальних навчальних закладах та іншого.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон щодо забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок під час служби у війську.