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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Голландская военная полиция предупредила вылет самолета компании Ryanair, что прямовував аэропорта города Эйндховена в Эдинбург, в связи с угрозой теракта. Как сообщает телекомпания Omroep Brabant, сообщение о заложенной на борту самолета бомбе оказалось ложным, информирует УНН.

По данным телеканала, самолет был остановлен прямо на взлетно-посадочной полосе. Всех пассажиров вывели, воздушное судно обыскивают сотрудники полиции и кинологи с собаками. Сколько человек находилось в самолете, не сообщается.

Решение было принято после обнаружения правоохранительными органами письма с угрозой о том, что на борту заложена бомба. В связи с тем, что самолет находится на взлетной полосе, вылететь не могут и два следующих рейса — в Лондон (Великобритания) и Уджду (Марокко).

Аэропорт продолжает принимать рейсы, однако самолеты останавливаются рядом с военно-воздушной базой, расположенной на противоположном конце от здания аэровокзала, а оттуда пассажиров везут на автобусах.

Как сообщал УНН, русский, разлив ядовитую жидкость в аэропорту Тбилиси, отрицает вину.

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