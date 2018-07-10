Вылет самолета на юге Нидерландов отменили из-за ложную угрозу взрыва

По данным телеканала, самолет был остановлен прямо на взлетно-посадочной полосе. Всех пассажиров вывели, воздушное судно обыскивают сотрудники полиции и кинологи с собаками. Сколько человек находилось в самолете, не сообщается.

Решение было принято после обнаружения правоохранительными органами письма с угрозой о том, что на борту заложена бомба. В связи с тем, что самолет находится на взлетной полосе, вылететь не могут и два следующих рейса — в Лондон (Великобритания) и Уджду (Марокко).

Аэропорт продолжает принимать рейсы, однако самолеты останавливаются рядом с военно-воздушной базой, расположенной на противоположном конце от здания аэровокзала, а оттуда пассажиров везут на автобусах.

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