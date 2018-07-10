Виліт літака на півдні Нідерландів скасували через неправдиву загрозу вибуху

За даними телеканалу, літак був зупинений прямо на злітно-посадковій смузі. Всіх пасажирів вивели, повітряне судно обшукують співробітники поліції і кінологи з собаками. Скільки людей знаходилося в літаку, не повідомляється.

Рішення було прийнято після виявлення правоохоронними органами листа з погрозою про те, що на борту закладена бомба. У зв’язку з тим, що літак знаходиться на злітній смузі, вилетіти не можуть і два наступних рейси — до Лондона (Велика Британія) і Уджду (Марокко).

Аеропорт продовжує приймати рейси, однак літаки зупиняються поруч з військово-повітряною базою, розташованою на протилежному кінці від будівлі аеровокзалу, а звідти пасажирів везуть на автобусах.

Як повідомляв УНН, росіянин, який розлив отруйну рідину в аеропорту Тбілісі, заперечує провину.