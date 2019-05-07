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Разоблаченному на взятке командиру военного подразделения сообщили о подозрении

Разоблаченному на взятке командиру военного подразделения сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Командиру сводной роты сводного отряда одной из бригад Генштаба Вооруженных сил Украины, дислоцированных в Донецкой области, уличенного на взятке, сообщили о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки - ред.). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц вероятно причастных к противоправной деятельности.

Напомним, сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, разоблачили на взятке командира сводной роты сводного отряда одной из бригад Генерального штаба Вооруженных сил Украины, дислоцированных в Донецкой области.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что командир подразделения требовал пять с половиной тысяч гривен от подчиненного военнослужащего за непривлечение к дисциплинарной и материальной ответственности за якобы утраченное вещевое имущество", - отметили в спецслужбе.

Злоумышленника задержали на территории воинской части после передачи неправомерной выгоды.

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