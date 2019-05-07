Викритому на хабарі командиру військового підрозділу повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Командиру зведеної роти зведеного загону однієї з бригад Генштабу Збройних сил України, дислокованих у Донецькій області, викритого на хабарі, повідомили про підозру. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
"Фігуранту справи повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Одержання хабара - ред.). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб ймовірно причетних до протиправної діяльності.
Нагадаємо, співробітники СБУ, залучені до операції Об’єднаних сил, викрили на хабарі командира зведеної роти зведеного загону однієї з бригад Генерального штабу Збройних сил України, дислокованих у Донецькій області.
"Оперативники спецслужби задокументували, що командир підрозділу вимагав п’ять з половиною тисяч гривень від підлеглого військовослужбовця за непритягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності за нібито втрачене речове майно", - зазначили у спецслужбі.
Зловмисника затримали на території військової частини після передачі неправомірної вигоди.