Разоблачены лица, которые получили 30 тыс долларов для служащих Минобороны

“Седьмого февраля были разоблачены и задержаны двое граждан Украины, которые получили 30 тыс долларов от предпринимателей для передачи должностным лицам Министерства обороны Украины и представителям концерна „Военторгсервис“. Деньги им хотели передать по перезаключения договоров аренды на 50 торговых мест по ул. Розовой в г.Одесса, отказа от исковых заявлений об увольнении предпринимателями занимаемых торговых площадей, а также дальнейшем не препятствование в их предпринимательской деятельности”, — говорится в сообщении правоохранителей.

В настоящее время задержанным готовится сообщение о подозрении в совершении преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, правоохранители разоблачили схему по незаконному согласования технических условий газификации для многоквартирных жилых домов Киевской области. Мужчин задержали при получении неправомерной выгоды.