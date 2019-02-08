Викрито осіб, які отримали 30 тис доларів для службовців Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Затримано двох громадян України, які отримали 30 тисяч доларів для службовців Міністерства Оборони України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральної прокуратури України.
“Сьомого лютого було викрито та затримано двох громадян України, які отримали 30 тис доларів від підприємців для передачі службовим особам Міністерства оборони України та представникам Концерну „Військторгсервіс“. Гроші їм хотіли передати за переукладення договорів оренди на 50 торгових місць по вул. Рожевій у м. Одеса, відмови від позовних заяв щодо звільнення підприємцями займаних торгових площ, а також подальше не перешкоджання у їх підприємницькій діяльності”, — йдеться в повідомленні правоохоронців.
На даний час затриманим готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Нагадаємо, правоохоронці викрили схему з незаконного узгодження технічних умов газифікації для багатоквартирних житлових будинків на Київщині. Чоловіків затримали під час отримання неправомірної вигоди.