Викрито осіб, які отримали 30 тис доларів для службовців Міноборони

ukru
23 березня, 12:58 • 164539 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 421557 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 413529 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 400145 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 406081 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 300386 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 249072 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 484185 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 175322 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 415203 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
61 %
755 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться за годину
Популярнi новини
Делегації України і США зустрінуться сьогодні ввечері в Ер-Ріяді - Reuters

Делегації України і США зустрінуться сьогодні ввечері в Ер-Ріяді - Reuters

23 березня, 15:38 • 137059 перегляди
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

23 березня, 15:51 • 225944 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

23 березня, 15:58 • 274980 перегляди
На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

23 березня, 17:22 • 144111 перегляди
У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

23 березня, 17:53 • 114059 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 402609 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 484162 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 415184 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 369709 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 318776 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 159349 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 156483 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 157479 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 152051 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 155719 перегляди
Актуальне
Викрито осіб, які отримали 30 тис доларів для службовців Міноборони

Викрито осіб, які отримали 30 тис доларів для службовців Міноборони

Київ • УНН

 • 9088 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Затримано двох громадян України, які отримали 30 тисяч доларів для службовців Міністерства Оборони України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральної прокуратури України.

“Сьомого лютого було викрито та затримано двох громадян України, які отримали 30 тис доларів від підприємців для передачі службовим особам Міністерства оборони України та представникам Концерну „Військторгсервіс“. Гроші їм хотіли передати за переукладення договорів оренди на 50 торгових місць по вул. Рожевій у м. Одеса, відмови від позовних заяв щодо звільнення підприємцями займаних торгових площ, а також подальше не перешкоджання у їх підприємницькій діяльності”, — йдеться в повідомленні правоохоронців.

На даний час затриманим готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, правоохоронці викрили схему з незаконного узгодження технічних умов газифікації для багатоквартирних житлових будинків на Київщині. Чоловіків затримали під час отримання неправомірної вигоди.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.51
Bitcoin
$86,012.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,049.64
Ethereum
$1,998.83