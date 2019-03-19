Разоблачена нарколаборатория с прекурсорами на полмиллиона гривен

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 79069 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 176152 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 142078 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 205982 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 251704 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 212945 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 245975 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208202 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 487268 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241294 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3.7м/с
82%
Популярные новости

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

6 апреля, 14:24 • 21917 просмотра

На ряде направлений Донетчины враг пытается вытеснить защитников Украины: с начала суток более 70 боевых столкновений - Генштаб

6 апреля, 14:53 • 16529 просмотра

Украинка Таисия Онофрийчук стала победительницей на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Болгарии, завоевав 4 медали

6 апреля, 15:10 • 16266 просмотра

Почему Трамп не включил рф в список стран, на которые распространяются пошлины: объяснение Белого дома

6 апреля, 15:29 • 17298 просмотра

Великобритания обнаружила российские шпионские датчики в морях у своих берегов

6 апреля, 15:42 • 15926 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 264324 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 240675 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 326119 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 487268 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 578873 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32636 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 205982 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79120 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75639 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81183 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Разоблачена нарколаборатория с прекурсорами на полмиллиона гривен

Киев • УНН

 • 9371 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Днепре на территории промышленного предприятия правоохранители разоблачили нарколабораторию и изъяли прекурсоров на 500 000 гривен. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области, передает УНН.

Разоблачена нарколаборатория с прекурсорами на полмиллиона гривен

"Во время обыска полицейские изъяли лабораторное оборудование для изготовления прекурсора "фенилнитропропен" - колбы, мерные приборы, ингредиенты и 12 кг готового прекурсора. По ценам черного рынка стоимость изъятого составляет около 500 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что к изготовлению и распространению прекурсоров причастен 33-летний местный житель.

Лабораторию обнаружили в ходе расследования деятельности организованной группы наркодельцов. В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по документированию деятельности участников группировки. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Расследование ведется в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 311 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве арестовали американского наркобарона

В пресс-службе добавили, что 13 и 15 апреля в Днепре было проведено 22 обыска. Правоохранители изъяли около 700 кг различных прекурсоров и задержали 5 активных членов организованной преступной группы, которые занимались сбытом прекурсоров "псевдоэфедрин" и "фенилнитропропен", которые используются для изготовления амфетамина и метамфетамина.

Известно, что прекурсоры распространяли на территории Украины с использованием сети Интернет с помощью служб курьерской доставки. Во время досудебного расследования было установлено участников преступной схемы сбыта прекурсоров, а именно организатора и наркодилеров.

Ранее УНН сообщал, что в Черкассах обнаружили группу наркодельцов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.39
Bitcoin
$78,036.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,026.06
Ethereum
$1,585.21