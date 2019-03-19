Разоблачена нарколаборатория с прекурсорами на полмиллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Днепре на территории промышленного предприятия правоохранители разоблачили нарколабораторию и изъяли прекурсоров на 500 000 гривен. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области, передает УНН.
"Во время обыска полицейские изъяли лабораторное оборудование для изготовления прекурсора "фенилнитропропен" - колбы, мерные приборы, ингредиенты и 12 кг готового прекурсора. По ценам черного рынка стоимость изъятого составляет около 500 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что к изготовлению и распространению прекурсоров причастен 33-летний местный житель.
Лабораторию обнаружили в ходе расследования деятельности организованной группы наркодельцов. В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по документированию деятельности участников группировки. Им грозит до 8 лет лишения свободы.
Расследование ведется в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 311 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров).
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В пресс-службе добавили, что 13 и 15 апреля в Днепре было проведено 22 обыска. Правоохранители изъяли около 700 кг различных прекурсоров и задержали 5 активных членов организованной преступной группы, которые занимались сбытом прекурсоров "псевдоэфедрин" и "фенилнитропропен", которые используются для изготовления амфетамина и метамфетамина.
Известно, что прекурсоры распространяли на территории Украины с использованием сети Интернет с помощью служб курьерской доставки. Во время досудебного расследования было установлено участников преступной схемы сбыта прекурсоров, а именно организатора и наркодилеров.
Ранее УНН сообщал, что в Черкассах обнаружили группу наркодельцов.