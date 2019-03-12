У Черкасах виявили групу наркоділків
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Черкасах виявлено чотирьох членів злочинного угрупування, які збували черкасцям особливо небезпечні наркотичні засоби. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Черкаської області.
“Установлено, що члени злочинного угруповання, до складу якого входило 4 жителі м. Черкаси, з березня 2018 року до грудня 2018 року, на території м. Черкаси займалися злочинною діяльністю, пов’язаною з придбанням, виготовленням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів — ацетильованого опію та концентрату з макової соломи”, — йдеться у повідомленні.
Чотирьом членам організованої групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Діяльність організованої групи припинена працівниками прокуратури області спільно з Управлінням протидії наркозлочинності ГУ НП в Черкаській області.
Зловмисникам загрожу до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Харкові лейтенант поліції та власник одного з нічних розважальних клубів організували мережу збуту наркотиків.