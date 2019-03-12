В Черкассах обнаружили группу наркодельцов

"Установлено, что члены преступной группировки, в состав которого входило 4 жителя г. Черкасы, с марта 2018 года по декабрь 2018 года, на территории г. Черкасы занимались преступной деятельностью, связанной с приобретением, изготовлением, хранением, перевозкой в целях сбыта и сбытом особо опасных наркотических средств - ацетилированного опия и концентрата из маковой соломы", - говорится в сообщении.

Четырем членам организованной группы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Деятельность организованной группы пресечена работниками прокуратуры области совместно с Управлением противодействия наркопреступности ГУ НП в Черкасской области.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове лейтенант полиции и владелец одного из ночных развлекательных клубов организовали сеть сбыта наркотиков.