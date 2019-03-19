Викрито нарколабораторію з прекурсорами на півмільона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Дніпрі на територій промислового підприємства правоохоронці викрили нарколабораторію і вилучили прекурсорів на 500 тисяч гривень. Про це повідомляє відділ комунікації поліції області, передає УНН.
"Під час обшуку поліцейські вилучили лабораторне обладнання для виготовлення прекурсору "фенілнітропропен" - колби, мірні прилади, інгредієнти та 12 кг готового прекурсору. За цінами чорного ринку вартість вилученого складає близько 500 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що до виготовлення та розповсюдження прекурсорів причетний 33-річний місцевий житель.
Лабораторію виявили в ході розслідування діяльності організованої групи наркоділків. На даний час проводяться подальші заходи з документування діяльності учасників угрупування. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
Розслідування ведеться в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 311 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Києві заарештовано американського наркобарона
У прес-службі додали, що 13 та 15 березня у Дніпрі було проведено 22 обшуки. Правоохоронці вилучили близько 700 кг різних прекурсорів та затримали 5 активних членів організованої злочинної групи, які займалися збутом прекурсорів "псевдоефедрин" та "фенілнітропропен", які використовуються для виготовлення амфетаміну та метамфетаміну.
Відомо, що прекурсори розповсюджували на території України з використанням мережі Інтернет за допомогою служб кур’єрської доставки. Під час досудового розслідування було встановлено учасників злочинної схеми збуту прекурсорів, а саме організатора та наркодилерів.
Раніше УНН повідомляв, що у Черкасах виявили групу наркоділків.