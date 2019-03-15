В Києві заарештовано американського наркобарона
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Києві затримали 34-річного громадянина США, який перебував у розшуку за організацію потужного наркокартелю з використанням соціальних мереж. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
“За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 10 суд застосував екстрадиційний арешт строком на 40 діб до громадянина Сполучених Штатів Америки, котрий перебуває в міжнародному розшуку за обвинуваченням в керуванні потужною злочинною організацією, що налагодила масовий збут наркотичних речовин з використанням популярних месенджерів та соціальних мереж”, — йдеться у повідомленні.
Чоловіка було затримано 12 березня в Києві.
“Одночасно з цим у Державі Ізраїль проведено масштабну спецоперацією з викриття та затримання інших учасників наркокартелю”, — додали в прокуратурі.
Відповідно до ухвали суду затриманий у Києві громадянин США перебуватиме під вартою у Київському слідчому ізоляторі до вирішення питання щодо його екстрадиції на запит компетентних органів Держави Ізраїль.
Нагадаємо, у Києві був заарештований очільник ізраїльської кримінальної мережі наркотрафіку.