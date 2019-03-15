В Киеве арестован американского наркобарона
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Киеве задержали 34-летнего гражданина США, который находился в розыске за организацию мощного наркокартеля с использованием социальных сетей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 10 суд применил экстрадиционный арест сроком на 40 суток к гражданину Соединенных Штатов Америки, который находится в международном розыске по обвинению в управлении мощной преступной организации, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей", - говорится в сообщении.
Мужчина был задержан 12 марта в Киеве.
"Одновременно с этим в Государстве Израиль проведена масштабная спецоперация по разоблачению и задержанию других участников наркокартеля", - добавили в прокуратуре.
В соответствии с постановлением суда задержан в Киеве гражданин США будет находиться под стражей в Киевском следственном изоляторе до решения вопроса о его экстрадиции по запросу компетентных органов государства Израиль.
Напомним, в Киеве был арестован глава израильской криминальной сети наркотрафика.