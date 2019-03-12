У Києві затримали ізраїльського наркобарона
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Сьогодні вранці, під час поїздки до України, у Києві був заарештований очільник ізраїльської кримінальної мережі наркотрафіку. Про це УНН повідомили у пососльтві Ізраїлю.
"Сьогодні вранці, під час поїздки до України, у Києві був заарештований очільник ізраїльської кримінальної мережі наркотрафіку. Одночасно, у Ізраїлі була затримана група із 42-х осіб, залучених до вказаної кримінальної мережі. Арештовані підозрюються в організації та фінансуванні кримінальної мережі наркотрафіку; збуті небезпечних наркотичних речовин — через наркодилерів та іншими кримінальними шляхами", - повідомили УНН.
У дипустанові підкреслили, що операцію із виявлення та арешту кримінальної групи наркоторговців проведена поліцією Ізраїлю, у співпраці із Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.
Як повідомляв УНН, біженець завозив в Україну психотропи з Африки і продавав їх у ЕС