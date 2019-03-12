В Киеве задержали израильского наркобарона

"Сегодня утром, во время поездки в Украину, в Киеве был арестован глава израильской криминальной сети наркотрафика. Одновременно, в Израиле была задержана группа из 42-х человек, привлеченных к указанной уголовного сети. Арестованные подозреваются в организации и финансировании криминальной сети наркотрафика; сбыте опасных наркотических веществ - через наркодилеров и другими криминальными путями", - сообщили УНН.

В дипучреждении подчеркнули, что операцию по выявлению и аресту криминальной группы наркоторговцев проведена полицией Израиля, в сотрудничестве с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Как сообщал УНН, беженец завозил в Украину психотропы из Африки и продавал их в ЕС.