Біженець завозив в Україну психотропи з Африки і продавав їх у ЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. В Одесі співробітники СБУ спільно з прокуратурою блокували контрабандне ввезення до країни психотропних речовин з Африки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що біженець однієї з африканських країн налагодив контрабандні поставки в Україну наркомістких речовин, які мають у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину катінон. "Товар" ділок отримував від своїх знайомих через один із міжнародних поштових сервісів. За інформацією СБУ частину психотропу чоловік переправляв до країн Євросоюзу", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці задокументували спробу отримання іноземцем чергового "відправлення" з понад чотирма кілограмами наркотичної речовини.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) ККУ зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії для встановлення інших можливо причетних до функціонування наркотрафіку осіб.
Як повідомляв УНН, у порту "Чорноморськ" блокували контрабанду психотропів.