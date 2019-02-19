Беженец завозил в Украину психотропы из Африки и продавал их в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Одессе сотрудники СБУ совместно с прокуратурой блокировали контрабандный ввоз в страну психотропных веществ из Африки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что беженец одной из африканских стран наладил контрабандные поставки в Украину наркосодержащих веществ, которые имеют в своём составе особо опасное психотропное вещество катинон. "Товар" делец получал от своих знакомых через один из международных почтовых сервисов. По информации СБУ часть психотропов мужчина переправлял в страны Евросоюза", - говорится в сообщении.
Правоохранители задокументировали попытку получения иностранцем очередного "отправления" с более чем четырьмя килограммами наркотического вещества.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) УКУ злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для установления других возможно причастных к функционированию наркотрафика лиц.
Как сообщал УНН, в порту "Черноморск" блокировали контрабанду психотропов.