У порту "Чорноморськ" блокували контрабанду психотропів

"Під час огляду транспортного засобу, що прибув з Туреччини до Чорноморського морського порту через паромну переправу, правоохоронці виявили партію контрабандних нарковмисних речовин. Водій, громадянин України, приховав в технологічних порожнинах вантажівки пакунок із півтори тисячами ампул", - йдеться в повідомленні.

У спецслужбі зазначили, що за результатами проведеного експрес-аналізу встановлено, що виявлені препарати містять сильнодіючу речовину ‒ прекурсор "псевдоефедрін", який використовується для виготовлення наркотичних засобів та заборонений для вільного обігу.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 КК України. У рамках цього кримінального провадження тривають слідчі дії.

Нагадаємо, виходець однієї з африканських країн організував канал контрабанди з Африки психотропних речовин в особливо великих розмірах.