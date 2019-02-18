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У порту "Чорноморськ" блокували контрабанду психотропів

У порту "Чорноморськ" блокували контрабанду психотропів

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Через Чорноморський морський порт до України контрабандою намагалися ввезти психотропи. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

"Під час огляду транспортного засобу, що прибув з Туреччини до Чорноморського морського порту через паромну переправу, правоохоронці виявили партію контрабандних нарковмисних речовин. Водій, громадянин України, приховав в технологічних порожнинах вантажівки пакунок із півтори тисячами ампул", - йдеться в повідомленні.

У спецслужбі зазначили, що за результатами проведеного експрес-аналізу встановлено, що виявлені препарати містять сильнодіючу речовину ‒ прекурсор "псевдоефедрін", який використовується для виготовлення наркотичних засобів та заборонений для вільного обігу.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 КК України. У рамках цього кримінального провадження тривають слідчі дії.

Нагадаємо, виходець однієї з африканських країн організував канал контрабанди з Африки психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Українські Національні Новини

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