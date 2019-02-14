Біженець організував канал поставок психотропу з Африки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України блокували канал контрабанди з Африки психотропних речовин в особливо великих розмірах. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що виходець однієї з африканських країн, що перебуває в Україні в статусі біженця, організував контрабандні поставки в Україну наркомісткі речовини, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину "катінон" (за своїм ефектом частково схожа на дію кокаїну та амфетаміну - ред.)", - повідомили у СБУ.
Як зазначається, "товар" наркоділку передавали знайомі, які відвідували африканські країни.
"Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили майже двадцять кілограмів заборонених до обігу речовин. За наявною у СБ України інформацією, частину психотропу планувалось надалі переправити до країн Західної Європи", - заявили у спецслужбі.
Вказано, що під час обшуків також вилучено низку паспортів громадян іноземних країн, печаток та штампів, які можливо використовувались для легалізації перебування в Україні іноземних громадян та осіб без громадянства.
Триває досудове розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Операція проводилась спільно з Департаментом протидії наркозлочинності Національної поліції та Державною фіскальною службою.
Нагадаємо, у Харкові інтернет-магазин збував наркотики через "закладки".