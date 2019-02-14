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Беженец организовал канал поставок психотропа из Африки

Беженец организовал канал поставок психотропа из Африки

Киев  •  УНН

 • 9650 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины блокировали канал контрабанды из Африки психотропных веществ в особо крупных размерах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что выходец одной из африканских стран находится в Украине в статусе беженца, организовал контрабандные поставки в Украину наркосодержащие вещества, содержащие в своем составе особо опасное психотропное вещество "катинон" (по своему эффекту частично похоже на действие кокаина и амфетамина - ред.)", - сообщили в СБУ.

Как отмечается, "товар" наркодельцу передавали знакомые, которые посещали африканские страны.

"Во время санкционированных следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли почти двадцать килограммов запрещенных к обороту веществ. По имеющейся у СБ Украины информации, часть психотропа планировалось в дальнейшем переправить в страны Западной Европы", - заявили в спецслужбе.

Указано, что во время обысков также изъяты ряд паспортов граждан иностранных государств, печатей и штампов, которые возможно использовались для легализации пребывания в Украине иностранных граждан и лиц без гражданства.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась совместно с Департаментом противодействия наркопреступности Национальной полиции и Государственной фискальной службой.

Напомним, в Харькове интернет-магазин сбывал наркотики через "закладки".

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