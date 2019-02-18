В порту "Черноморск" блокировали контрабанду психотропов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Через Черноморский морской порт в Украину контрабандой пытались ввезти психотропы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
"В ходе осмотра транспортного средства, прибывшего из Турции в Черноморский морской порт через паромную переправу, правоохранители обнаружили партию контрабандных наркосодержащих веществ. Водитель, гражданин Украины, скрыл в технологических полостях грузовика пакет из полутора тысячами ампул", - говорится в сообщении.
В спецслужбе отметили, что по результатам проведенного экспресс-анализа установлено, что обнаруженные препараты содержат сильнодействующее вещество - прекурсор "псевдоэфедрин", который используется для изготовления наркотических средств и запрещен для свободного обращения.
По данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 305 УК Украины. В рамках этого уголовного производства проводятся следственные действия.
Напомним, выходец одной из африканских стран организовал канал контрабанды из Африки психотропных веществ в особо крупных размерах.