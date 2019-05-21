Разоблачены наркодельцы, которые планировали сбывать товар на территорию России

"Установленным порядком задокументирована преступная деятельность жителей Киевской и Сумской областей, причастных к их изготовления и распространения. Также установлено, что жители приграничных населенных пунктов Сумской области намеревались незаконно переместить наркотические средства через государственную границу Украины, с целью дальнейшего сбыта на территории РФ. При этом, чтобы скрыть свою противоправную деятельность, указанные лица постоянно меняли места, где изготавливали наркотическое зелье", - говорится в сообщении.

На основании постановлений следственного судьи, по пяти адресам у шести фигурантов уголовного производства в пределах Киевской и Сумской областей проведены обыски в подпольной нарколаборатории. Во время обысков обнаружены и изъяты психотропные вещества, наркотические средства, прекурсоры и оборудование для их изготовления.

Один из основных фигурантов уголовного производства задержан в порядке ст. 208 УПК Украины с уведомлением о подозрении в совершении преступления. Меры по других причастных к противоправной деятельности лиц и дальнейшие следственные действия продолжаются.

Напомним, группа офицеров полиции, среди которых работники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, наладила схему вымогательства и получения взяток от лиц, занимающихся распространения наркотиков в виде так называемых закладок.



