Викрито наркоділків, які планували збувати товар на територію Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Жителі Київської та Сумської областей виготовляли та мали намір незаконно перемістити наркотичні засоби через державний кордон України, з метою подальшого збуту на території РФ. Про це УНН повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу.
“Встановленим порядком задокументовано злочинну діяльність жителів Київської та Сумської областей, причетних до їх виготовлення та розповсюдження. Також встановлено, що жителі прикордонних населених пунктів Сумської області мали намір незаконно перемістити наркотичні засоби через державний кордон України, з метою подальшого збуту на території РФ. При цьому, щоб приховати свою протиправну діяльність, вказані особи постійно змінювали місця, де виготовляли наркотичне зілля”, — йдеться у повідомленні.
На підставі ухвал слідчого судді, за п’ятьма адресами у шести фігурантів кримінального провадження в межах Київської та Сумської областей проведено обшуки в підпільних нарколабораторіях. Під час обшуків виявлено та вилучено психотропні речовини, наркотичні засоби, прекурсори та обладнання для їх виготовлення.
Одного з основних фігурантів кримінального провадження затримано в порядку ст. 208 КПК України із повідомленням про підозру у вчиненні злочину. Заходи стосовно інших причетних до протиправної діяльності осіб та подальші слідчі дії тривають.
Нагадаємо, група офіцерів поліції, серед яких працівники підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, налагодила схему вимагання та отримання хабарів від осіб, які займаються розповсюдження наркотиків у вигляді так званих закладок.