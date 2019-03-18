Разоблачен крымчанин, который шпионил для спецслужб России
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Сотрудники ФСБ РФ в оккупированной АР Крым и г. Севастополь завербовали крымчанина, который шпионил и передал спецслужбам РФ информацию о дислокации ВСУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.
"Оперативники спецслужбы установили, что сотрудники Управления ФСБ в АРК и г. Севастополь завербовали уроженца Крыма, которому был присвоен псевдоним "Ночь". Кураторы отработали для него задачи собирать и передавать иностранной стороне актуальные сведения о местах дислокации военной техники ВС Украины на территории Херсонской области, членов ДУК "Правый сектор", лидеров крымскотатарских общественных объединений "Аскер" и батальона им. Н. Челебиджихан", - говорится в сообщении.
Было задокументировано, что человек, выезжая на временно оккупированную территорию АР Крым конфиденциально сотрудничал в ущерб государственной безопасности Украины.
"Представители российской спецслужбы искусственно создали компрометирующую ситуацию. Кроме этого, с применением физического и психологического давления, угроз в адрес членов семьи сотрудники ФСБ РФ заставили его предоставить ложные показания о якобы подготовке активистами украинских общественно-политических организаций террористических актов в АР Крым", - добавили в ведомстве.
Сейчас осуществляются предусмотренные законодательством меры в рамках уголовного производства по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, двое мужчин - 38-летний Денис Метсавас и его 65-летний отец Петр Волин - были признаны виновными в государственной измене и передаче внутренней информации Москве.