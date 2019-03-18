Викрито кримчанина, який шпигував для спецслужб Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Співробітники ФСБ РФ в окупованій АР Крим та м. Севастополь завербували кримчанина, який шпигував і передав спецслужбам РФ інформацію про дислокацію ЗСУ. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБ України.
“Оперативники спецслужби встановили, що співробітники Управління ФСБ в АРК та м. Севастополь завербували уродженця Криму, якому було присвоєно псевдонім „Ночь“. Куратори відпрацювали для нього завдання збирати і передавати іноземній стороні актуальні відомості про місця дислокації військової техніки ЗС України на території Херсонської області, членів ДУК „Правий сектор“, лідерів кримськотатарських громадських об’єднань „Аскер“ та батальйону ім. Н. Челебіджіхана”, — йдеться у повідомленні.
Було задокументовано, що чоловік, виїжджаючи на тимчасово окуповану територію АР Крим конфіденційно співпрацював на шкоду державній безпеці України.
"Представники російської спецслужби штучно створили компрометуючу ситуацію. Крім цього, із застосуванням фізичного і психологічного тиску, погроз на адресу членів родини співробітники ФСБ РФ змусили його надати неправдиві свідчення про нібито підготовку активістами українських громадсько-політичних організацій терористичних актів у АР Крим", — додали у відомстві.
Наразі здійснюються передбачені законодавством заходи у межах кримінального провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, двоє чоловіків — 38-річний Денис Метсавас і його 65-річний батько Петро Волін — були визнані винними у державній зраді і передачі внутрішньої інформації Москві.