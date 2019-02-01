Похищенную ранее картину Куинджи вернули на выставку
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Картина Архипа Куинджи “Ай-Петри. Крым”, которую нашли правоохранительные органы после похищения 27 января из Третьяковской галереи, вернули на выставку в инженерный корпус. Для сохранности полотно теперь выставляется под стеклом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Картина была похищена из галереи 27 января, утром 28 января стало известно, что полотно найдено. Изначально планировалось, что посетители выставки Куинджи уже не увидят "Ай-Петри. Крым", так как картина вернется в Русский музей, в чьем собрании хранится. Теперь у всех желающих будет шанс увидеть картину и многие другие работы художника до 17 февраля включительно", - пишет издание.
Сейчас полотно демонстрируется под стеклом - эксперты заявили, что экспонирование возможно только при этом условии.
Как сообщает издание, охранника, который работал в зале галереи, уволили.
"Хранитель был уволен. Заявление было подписано во вторник (29 января – ред.)", - сказали в пресс-службе галереи.
Как сообщал УНН, похищенную ранее картину Куинджи возвращают на выставку.
Напомним, 28 января из Третьяковской галереи пропало одно из полотен Куинджи.