Викрадену раніше картину Куїнджі повертають на виставку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Картина Архипа Куїнджі “Ай-Петрі. Крим”, яку знайшли правоохоронні органи РФ після викрадення 27 січня з Третьяковської галереї, повертається на виставку в Інженерний корпус. У п’ятницю вона знову постане перед відвідувачами, проте для збереження буде виставлятися під склом, інформує УНН з посиланням на російське агентство ТАРС.
“Ай-Петрі. Крим” була викрадена з галереї 27 січня, вранці 28 січня стало відомо, що полотно знайдено.
Директор департаменту музеїв Мінкультури РФ Владислав Кононов 31 січня повідомив, що після розмови з директором Російського музею Володимиром Гусєвим було прийнято рішення про повернення полотна на виставку Третьяковської галереї. Експерти Російського музею, галереї та Державного науково-дослідного інституту реставрації оцінили стан полотна, заявивши, що воно не перешкоджає короткому експонування за умови розміщення картини під скло.
Нагадуємо, підозрюваного у крадіжці картини Куїнджі заарештували.