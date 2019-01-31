Викрадену раніше картину Куїнджі повертають на виставку

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Картина Архипа Куїнджі “Ай-Петрі. Крим”, яку знайшли правоохоронні органи РФ після викрадення 27 січня з Третьяковської галереї, повертається на виставку в Інженерний корпус. У п’ятницю вона знову постане перед відвідувачами, проте для збереження буде виставлятися під склом, інформує УНН з посиланням на російське агентство ТАРС.