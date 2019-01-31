Похищенную ранее картину Куинджи возвращают на выставку
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Картина Архипа Куинджи “Ай-Петри. Крым”, которую нашли правоохранительные органы после похищения 27 января из Третьяковской галереи, возвращается на выставку в Инженерный корпус. В пятницу она вновь предстанет перед посетителями, однако для сохранности будет выставляться под стеклом, информирует УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“Ай-Петри. Крым” была похищена из галереи 27 января, утром 28 января стало известно, что полотно найдено.
Директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов 31 января сообщил, что после разговора с директором Русского музея Владимиром Гусевым было принято решение о возвращении полотна на выставку Третьяковской галереи. Эксперты Русского музея, галереи и Государственного научно- исследовательского института реставрации оценили состояние полотна, заявив, что оно не препятствует краткому экспонированию при условии помещения картины под стекло.
Напоминаем, подозреваемого в краже картины Куинджи арестовали.