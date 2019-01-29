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Підозрюваного у крадіжці картини Куїнджі заарештували

Підозрюваного у крадіжці картини Куїнджі заарештували

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Таганський суд Москви взяв під варту на два місяці підозрюваного у крадіжці картини Куїнджі "Ай-Петрі. Крим" з Третьяковської галереї Деніса Чуприкова. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Обрати Чуприкову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - оголосила суддя.

Як повідомляв УНН, в неділю з Третьяковської галереї в Москві зникло одне з полотен Куїнджі під назвою "Ай-Петрі. Крим".

Викрадач потрапив на відеокамери. Записи з місця злочину показали, як злодій впевнено підходить і знімає картину зі стіни, після чого йде з нею через зал, повний відвідувачів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зухвале пограбування Третьяковки: кримчанин розповів, навіщо вкрав "Крим"

Підозрюваного в розкраданні картини затримали.

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