Подозреваемого в краже картины Куинджи арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Таганский суд Москвы взял под стражу на два месяца подозреваемого в краже картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи Дениса Чуприкова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Избрать Чуприкову меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила судья.
Как сообщал УНН, в воскресенье из Третьяковской галереи в Москве пропало одно из полотен Куинджи под названием "Ай-Петри. Крым".
Похититель попал на видеокамеры. Записи с места преступления показали, как вор уверенно подходит и снимает картину со стены, после чего идет с ней через зал, полный посетителей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дерзкое ограбление Третьяковки: крымчанин рассказал, зачем украл "Крым"
Подозреваемого в хищении картины задержали.