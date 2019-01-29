Дерзкое ограбление Третьяковки: крымчанин рассказал, зачем украл "Крым"

КИЕВ. 29 января. УНН. Похититель картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи заявил, что собирался продать ее и рассчитаться с долгами. При этом правоохранители не исключают, что на преступление крымчанина Дениса Чуприкова могли подтолкнуть другие люди, передаёт УНН со ссылкой на "Коммерсант".