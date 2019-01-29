Дерзкое ограбление Третьяковки: крымчанин рассказал, зачем украл "Крым"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Похититель картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи заявил, что собирался продать ее и рассчитаться с долгами. При этом правоохранители не исключают, что на преступление крымчанина Дениса Чуприкова могли подтолкнуть другие люди, передаёт УНН со ссылкой на "Коммерсант".
На картине были обнаружены отпечатки пальцев похитителя. Пробив их по базе, следователи УВД выяснили, что они принадлежат 32-летнему Денису Чуприкову.
Так, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить, совершил кражу Денис Чуприков в одиночку или на заказ.
Отметим, вскоре после кражы по гарячим следам сотрудники правоохранительных органов вишли на подозреваемого и установили его местонахождение. Там его и задержали. В итоге Чуприков признался в краже, сообщив, что решился на нее спонтанно из-за долгов, пишет издание.
В издании отмечают, что еще до переезда в столичный регион Денис Чуприков был вовлечен в ряд афер в родной для него Феодосии.
Например, с 2015 года с ним судятся родственники из-за наследства. Квартиру, гараж и деньги на счете в банке ему завещал умерший в 2013 году дед.
Однако в 2014 году объявились новые претенденты на наследство, заявившие, что "Чуприков является скончавшемуся совершенно посторонним человеком". Впрочем, их доводы Феодосийский горсуд не убедили.
Так же стоит отметить, что сама картина, не получившая повреждений, направлена на экспертизу и вернется в музей позднее.
Как сообщал УНН, в воскресенье из Третьяковской галереи в Москве пропало одно из полотен Куинджи под названием "Ай-Петри. Крым".
Похититель попал на видеокамеры. Записи с места преступления показали, как вор уверенно подходит и снимает картину со стены, после чего идёт с ней через зал, полный посетителей.