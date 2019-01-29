Зухвале пограбування Третьяковки: кримчанин розповів, навіщо вкрав "Крим"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Викрадач картини Архипа Куїнджі "Ай-Петрі. Крим" з Третьяковської галереї заявив, що збирався продати її і розрахуватися з боргами. При цьому правоохоронці не виключають, що на злочин кримчанина Дениса Чуприкова могли підштовхнути інші люди, передає УНН з посиланням на "Коммерсант" .

На картині були виявлені відбитки пальців викрадача. Пробивши їх по базі, слідчі УВС з'ясували, що вони належать 32-річному Денису Чуприкову.

Так, за словами офіційного представника МВС РФ Ірини Вовк, зараз співробітники правоохоронних органів намагаються встановити, скоїв крадіжку Денис Чуприков з власної ініціативи або на замовлення.

Відзначимо, незабаром після крадіжки по гарячим слідам співробітники правоохоронних органів вийшли на підозрюваного і встановили його місцезнаходження. Там його і затримали. В результаті Чуприков зізнався в крадіжці, повідомивши, що зважився на неї спонтанно через борги, пише видання.

У виданні зазначають, що ще до переїзду в столичний регіон Денис Чуприков був залучений в ряд афер в рідній для нього Феодосії.

Наприклад, з 2015 року з ним судяться родичі через спадщину. Квартиру, гараж і гроші на рахунку в банку і йому заповів померлий в 2013 році дід.

Однак в 2014 році з'явилися нові претенденти на спадщину, які заявили, що "Чуприков є зовсім сторонньою людиною для померлого". Втім, їх доводи Феодосійський міськсуд не переконали.

Варто відзначити, що сама картина, яка не отримала пошкоджень, спрямована на експертизу і повернеться в музей пізніше.

Як повідомляв УНН, в неділю з Третьяковської галереї в Москві пропало одне з полотен Куїнджі під назвою "Ай-Петрі. Крим".

Викрадач потрапив на відеокамери. Записи з місця злочину показали, як злодій впевнено підходить і знімає картину зі стіни, після чого йде з нею через зал, повний відвідувачів.

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