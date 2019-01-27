З Третьяковської галерєї викрали картину Куїнджі

"На даний момент підтверджується факт відсутності роботи "Ай-Петрі" і наявність в Третьяковській галереї великої кількості поліцейських", - сказав директор Департаменту музеїв Мінкультури РФ Владислава Кононова.

Представник Мінкультури РФ додала що на даний момент перевіряється інформація про зникнення однієї з робіт Куїнджі з колекції російського музею, виставленої в Державній Третьяковській галереї.

Пізніше офіційний представник МВС Ірина Вовк повідомила, що столичні поліцейські вже ведуть розшук невідомих, які викрали картину Куїнджі.

"Поліція встановлює невідомих, які викрали картину Архипа Куїнджі. У поліцію звернулися працівники охорони одного з музеїв столиці з повідомленням про те, що при здійсненні відеоспостереження за експозицією вони побачили, що невідомі особи зняли зі стіни одного із залів картину і зникли з місця події. Співробітниками встановлено, що викрадена робота Архипа Куїнджі "Ай-Петрі. Крим", - сказала вона.

За даним фактом проводиться перевірка і встановлюються обставини події.

Нагадаємо, правоохоронці затримали в Амстердамі в Нідерландах 59-річного раніше судимого громадянина України. Його підозрюють у викраденні картини французького імпресіоніста П'єра Огюста Ренуара з будівлі аукціонного будинку Dorotheum у Відні.