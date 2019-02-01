Викрадену раніше картину Куїнджі повернули на виставку

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Картина Архипа Куїнджі "Ай-Петрі. Крим", яку знайшли правоохоронні органи після викрадення 27 січня з Третьяковської галереї, повернули на виставку в інженерний корпус. Для збереження полотно тепер виставляється під склом. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.