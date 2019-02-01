Викрадену раніше картину Куїнджі повернули на виставку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Картина Архипа Куїнджі "Ай-Петрі. Крим", яку знайшли правоохоронні органи після викрадення 27 січня з Третьяковської галереї, повернули на виставку в інженерний корпус. Для збереження полотно тепер виставляється під склом. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Картина була викрадена з галереї 27 січня, вранці 28 січня стало відомо, що полотно знайдено. Спочатку планувалося, що відвідувачі виставки Куїнджі вже не побачать "Ай-Петрі. Крим", так як картина повернеться в Російський музей, в чиїх збірках зберігається. Тепер у всіх бажаючих буде шанс побачити картину і багато інших робіт художника до 17 лютого включно", - пише видання.
Зараз полотно демонструється під склом - експерти заявили, що експонування можливо тільки за цієї умови.
Як повідомляє видання, охоронця, який працював в залі галереї, звільнили.
"Хранитель був звільнений. Заява була підписана у вівторок (29 січня - ред.)", - сказали в прес-службі галереї.
Як повідомляв УНН, викрадену раніше картину Куїнджі повертають на виставку.
Нагадаємо, 28 січня з Третьяковської галереї пропало одне з полотен Куїнджі.