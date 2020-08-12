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Похищение львовского адвоката: задержали еще одного подозреваемого

Похищение львовского адвоката: задержали еще одного подозреваемого

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. Во Львовской области задержали ранее судимого за разбой 37-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к похищению руководителя львовской адвокатской компании в составе преступной группы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Инцидент произошел в марте 2019 года. Тогда во Львове, на стоянке одного из торгово-развлекательных центров, злоумышленники незаконно лишили свободы и вывезли в лесной массив в Пустомытовском районе руководителя одной из адвокатских компаний. Их действия сопровождались насилием в отношении потерпевшего", - говорится в сообщении.

Сообщается, что поскольку участники преступной группы скрывались от следствия, 23 июля 2020 года трем злоумышленникам, жителям Львовской области в возрасте 27, 37 и 38 лет, заочно сообщили о подозрении ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемые были объявлены в розыск, а суд вынес решение об их задержании и доставке в суд для избрания меры пресечения.

"Впоследствии оперативники управления стратегических расследований во Львовской области и следователи областной полиции установили местонахождение двух разыскиваемых", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что 5 августа на автодороге в Житомирской области полицейские задержали одного из разыскиваемых. На следующий день суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

"Во вторник, 11 августа, на территории Перемышлянского района полицейские задержали его подельника - ранее судимого за разбой 37-летнего жителя Львовской области", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению места нахождения и задержания еще одного участника преступной группы.

Кроме того, решается вопрос об избрании второму участнику преступной группы меры пресечения.

Напомним, во Львовской области трех иностранцев арестовали за похищение человека.

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