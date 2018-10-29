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На Львівщині трьох іноземців арештували за викрадення людини

На Львівщині трьох іноземців арештували за викрадення людини

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Трьох іноземців, які викрали людину для отримання 100 тисяч доларів вигоди, взяли під варту у Львівській області. Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури, передає УНН

"За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1 цьогоріч, 21 жовтня, працівниками Галицького відділу поліції в порядку ст.208 КПК України затримано двох громадян Республіки Азербайджан – 26 та 27-річного чоловіків, а також 40-річного громадянина Туреччини, які вимагали від іноземця 100 тисяч доларів США. Для гарантій виплати коштів, зловмисники викрали знайомого потерпілого", – повідомили у прокуратурі.

На даний час усім трьом повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189 КК України (вимагання, поєднане з погрозою вбивства за попередньою змовою групою осіб) та ч.2 ст.146 КК України (позбавлення волі людини за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів). Також 23 жовтня обрали запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, у Запорізькій області двоє чоловіків силоміць викрали людину, утримували її та вимагали віддати неіснуючий борг.

Українські Національні Новини

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