На Львівщині трьох іноземців арештували за викрадення людини
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Трьох іноземців, які викрали людину для отримання 100 тисяч доларів вигоди, взяли під варту у Львівській області. Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури, передає УНН.
"За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1 цьогоріч, 21 жовтня, працівниками Галицького відділу поліції в порядку ст.208 КПК України затримано двох громадян Республіки Азербайджан – 26 та 27-річного чоловіків, а також 40-річного громадянина Туреччини, які вимагали від іноземця 100 тисяч доларів США. Для гарантій виплати коштів, зловмисники викрали знайомого потерпілого", – повідомили у прокуратурі.
На даний час усім трьом повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189 КК України (вимагання, поєднане з погрозою вбивства за попередньою змовою групою осіб) та ч.2 ст.146 КК України (позбавлення волі людини за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів). Також 23 жовтня обрали запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
Нагадаємо, у Запорізькій області двоє чоловіків силоміць викрали людину, утримували її та вимагали віддати неіснуючий борг.