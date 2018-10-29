Во Львовской области трех иностранцев арестовали за похищение человека
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 29 октября. УНН. Трех иностранцев, которые похитили человека для получения 100 тысяч долларов выгоды, взяли под стражу во Львовской области. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, передает УНН.
"Под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №1 в этом году, 21 октября, работниками Галицкого отдела полиции в порядке ст.208 УПК Украины задержаны двое граждан Республики Азербайджан – 26 и 27-летних мужчин, а также 40-летнего гражданина Турции, которые требовали от иностранца 100 тысяч долларов США. Для гарантий выплаты средств, злоумышленники похитили знакомого потерпевшего", – сообщили в прокуратуре.
В настоящее время всем трем сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.189 УК Украины (вымогательство, соединенное с угрозой убийства по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ст.146 УК Украины (лишение свободы человека по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений). Также 23 октября избрана мера пресечения – содержание под стражей без альтернативы внесения залога.
Напомним, в Запорожской области двое мужчин насильно похитили человека, удерживали его и требовали отдать несуществующий долг.